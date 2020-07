Boze Lionel Messi is record rijker

De 33-jarige Argentijn deelde het record met Telmo Zarra, de Baskische spits van Athletic Bilbao die in de jaren 40 en 50 zes keer topscorer van Spanje werd. Messi maakte dit seizoen vier doelpunten meer dan Karim Benzema van Real Madrid. Gerard Moreno van Villarreal eindigde als derde op de topscorerslijst met achttien treffers.

Messi werd in het seizoen 2009-2010 voor het eerst de ’Pichichi’ van La Liga met 34 goals. In 2012 (50 doelpunten), 2013 (46), 2017 (37), 2018 (34) en 2019 (36) ontving hij eveneens de beker voor de topschutter. In de tussenliggende jaren moest hij de Trofeo Pichichi laten aan Cristiano Ronaldo (drie keer) en teamgenoot Luis Suárez.

Messi ontving de afgelopen drie jaar ook de Gouden Schoen als topscorer van Europa, maar die prijs gaat nu waarschijnlijk naar Robert Lewandowski, de Poolse spits van Bayern München die 34 keer scoorde in de Bundesliga.

Telegraaf premium - Lionel Messi is boos nadat FC Barcelona de afgelopen weken de landstitel verspeelde. De Argentijn was keihard in zijn kritiek. Mede daardoor staat de club nu in brand.