Bergwijn in beraad over Oranje

De 21-jarige aanvaller kreeg in de slotfase van de gewonnen competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-3) weer hamstringklachten en kon niet verder. Omdat trainer Mark van Bommel al drie keer had gewisseld, moest PSV de wedstrijd met tien man uitspelen.

„Ik had de wedstrijd graag goed af willen maken”, zei Bergwijn bij FOX Sports. De nummer 10 van PSV sloeg afgelopen week de Europese uitwedstrijd op Cyprus tegen Apollon Limassol (0-4) al over vanwege een lichte spierblessure.

Bergwijn hoopt op een snel herstel, maar verwacht de dubbele interland van Oranje te moeten missen als zijn hamstrings zo blijven voelen als kort na het duel met RKC. „Dit was ongeveer hetzelfde, een verrekking. Langzaam kwam het erin. Ik dacht eerst: ik kan het er wel uit spelen, maar op het einde had ik echt teveel last. Dan moet je eruit gaan. Ik wil iedere wedstrijd spelen, zeker met het Nederlands elftal. Maar je moet wel 100 procent fit zijn om daar te spelen. Ik ga het dus met de medische staf bespreken.”

Bondscoach Ronald Koeman begint maandag met zijn selectie aan de voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Duitsland en Estland.