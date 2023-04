Manchester United geeft zege weg, maar doet wel goede zaken bij Tottenham Hotspur

Voor de ploeg van Erik ten Hag was het een tegenvaller dat er niet werd gewonnen, maar de vierde plek blijft stevig in handen van United, dat zes punten meer heeft dan Tottenham en bovendien twee duels minder in actie kwam. De FA Cup-finalist (op 3 juni tegen Manchester City) staat zelf weer twee punten achter Newcastle United, dat Everton met 1-4 versloeg. United heeft nog een duel te goed. Het doelsaldo van de Magpies is wel beter dan dat van de Red Devils.

Droomstart

Tottenham Hotspur begon zonder vertrouwen na de 6-1 nederlaag van afgelopen zondag tegen Newcastle United. En dat gebrek aan vertrouwen werd snel benadrukt door de ploeg van Ten Hag. Jadon Sancho knalde in de zevende minuut de openingsgoal erin.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Op slag van rust werd het nog problematischer voor de thuisploeg. Goalgetter Marcus Rashford dook schuin voor het doel op, en dan is het dit seizoen over het algemeen raak. Met zijn linkerbeen schoot de 25-jarige aanvaller de Mancunians in veilige haven. Zo leek het althans, want na de pauze kwam Tottenham sterk opzetten, Dit resulteerde in de 1-2 van Pedro Porro in minuut 56.

Tekst gaat verder onder de tweet.

United, met Wout Weghorst en Tyrell Malacia vanaf de 71e minuut binnen de lijnen, kreeg het lastig. Zo lastig dat de tweede treffer van de thuisploeg niet kon uitblijven. Heung-min Son maakte die. De aangever was de man die normaal gesproken vaak het eindstation is: Harry Kane.