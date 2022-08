Regelwijziging door discutabele goal Kylian Mbappé

Makkelie en Gözübüyük maken deel uit van de Elitegroep van de UEFA en krijgen zodoende de mooiste affiches. Dat er niemand in categorie 1 zit en Dennis Higler in categorie 2 aan een zijden draadje hangt, is verontrustend. In categorie 3 wordt veel verwacht van Allard Lindhout, hebben Joey Kooij en Sander van der Eijk het predicaat ’talent’ en is Jochem Kamphuis op zijn retour.

"Ik denk dat het gemiddeld om één of anderhalve spelsituatie in een weekeinde gaat"

De internationals maakten de afgelopen weken een rondgang langs de Eredivisie-clubs om de nieuwe toepassing van spelregels toe te lichten. Het enige waar de voetbalfans vanaf komend weekeinde echt aan zullen moeten wennen, is de veranderde buitenspelregel. Voorheen werd buitenspel opgeheven als een aanvaller de bal in buitenspelpositie ontving na aanraking door een verdediger. Dat is vanaf nu alleen nog zo als de verdediger de bal gecontroleerd speelt. Bij het toucheren of blokken van de bal blijft de aanvaller strafbaar buitenspel staan. Er zal dus veel meer voor buitenspel worden gevlagd en gefloten.

De aanleiding voor de verandering is de winnende goal van Kylian Mbappé in de finale van de Nations League tegen Spanje (2-1). De Fransman ontving de bal na tussenkomst van Eric Garcia. Dit was in oktober géén buitenspel, nu wel.

Volgens de toenmalige regelgeving creëerde Garcia een nieuwe spelsituatie en was er geen sprake meer van buitenspel. „Een dergelijk doelpunt wordt met de nieuwe regelgeving dit seizoen afgekeurd”, meldt coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond van de KNVB. „Garcia had geen controle over de bal toen hij Mbappé per ongeluk aanspeelde.”

Van Egmond erkent dat het soms best lastig is om vast te stellen wanneer een speler per ongeluk een tegenstander in buitenspelpositie aanspeelt of dat hij gewoon een domme fout maakt en er sprake is van onkunde. „Je hebt een grijs gebied. Je kan dus zaken anders interpreteren. Arbiters, videoscheidsrechters en ook journalisten en commentatoren zullen het niet altijd met elkaar eens zijn. Maar dat gebeurt vaker.”