Ook Movistar rijdt ruim twee weken geen wielerkoersen

De Spaanse ploeg, waar Alejandro Valverde rijdt, mist daardoor onder meer Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico. Ook heeft Movistar zich afgemeld voor de vrouwenwedstrijd van de Ronde van Drenthe, die half maart wordt verreden.

Eerder besloten onder meer de wielerploegen Mitchelton-Scott en Astana voorlopig geen wedstrijden te rijden. Mitchelton-Scott, de ploeg van Simon en Adam Yates, keert ook pas na 22 maart weer terug in het peloton.

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma had zich afgemeld voor Strade Bianche en GP Industria, maar beide Italiaanse koersen werden afgelast. Later meldde Jumbo-Visma ook niet aan de start te verschijnen in de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.