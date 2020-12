Matthijs de Ligt met Juventus in slotfase alsnog langs Torino

In de slotfase besliste Leonardo Bonucci met een rake kopbal het duel. ’Juve’ komt door de zege op 20 punten, drie minder dan koploper AC Milan dat zondag nog tegen Sampdoria speelt.

Nicolas N’Koulou bracht de bezoekers al in de 9e minuut op voorsprong. Hij schoot raak uit een corner. Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, deed er lang over om op gelijke hoogte te komen. Juan Cuadrado leek gelijk te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Bonucci.

Kort daarop zorgde Weston McKennie met een raak schot alsnog voor de 1-1. Vlak voor tijd kopte Bonucci op een lange pass van Cuadrado zijn ploeg alsnog naar de zege.

Leonardo Bonucci is dolblij na zijn winnende. Ⓒ ANP/HH

Vooraf aan de wedstrijd werd Cristiano Ronaldo bij Juventus in het zonnetje gezet. De Portugees had afgelopen week in de 3-0-zege op Dinamo Kiev in de Champions League zijn 750e doelpunt gemaakt. Hij kreeg van voorzitter Andrea Agnelli een speciaal shirt.