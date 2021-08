Solskjaer: ’Donny van de Beek gaat echt nog belangrijk worden hier’

Solskjaer vertelde het aan Engelse verslaggevers, die hem na het teleurstellende gelijkspel bij Southampton (1-1) verwijten dat hij Van de Beek op dezelfde manier behandelt als afgelopen seizoen. Toen kwam de ex-Ajacied, voor 45 miljoen euro gekocht, niet verder dan vier Premier League-duels.

Van de Beek zat in de eerste competitiewedstrijden van Manchester United dit seizoen steeds 90 minuten op de bank. De andere middenvelders, Fred, Scott McTominay, Nemanja Matic, Paul Pogba en Bruno Fernandes, kregen allemaal speeltijd.

Plannen van Van Gaal

Toch is er voor de Noorse coach van United geen reden om Van de Beek, die nog in de plannen van Louis van Gaal voorkomt maar wel moet gaan spelen, te verkopen. Er hebben zich tal van clubs gemeld voor Van de Beek, maar die maken nog geen kans. Solskjaer zegt dat Van de Beek echt nog in zijn plannen voorkomt. „Maar zeg me even wat ik nu anders moet doen in mijn team? Matic was uitstekend, en anderen waren dat ook. Jadon (Sancho, die nog geen basisplaats heeft, red.) en Donny gaan echt nog belangrijk voor ons worden.”

De speler en zijn manager zijn waakzaam. „Iedereen binnen de club weet dat Donny niet nog zo’n seizoen als afgelopen jaar kan hebben”, zegt Van de Beeks zaakwaarnemer Guido Albers. „In de voorbereiding zou er helderheid worden verschaft over zijn rol. De fans hadden hem eerder al omarmd, maar het belangrijkste is dat de trainer in de Engelse pers nu duidelijkheid heeft gegeven. Daar zijn we blij mee. En ik ga ervan uit dat Donny de komende periode veel zal spelen op een van de posities op het middenveld.”

