Voormalig wedstrijdleider Michael Masi definitief weg bij FIA

Feitelijk was Masi al maanden niet meer actief namens de FIA, nadat in februari werd besloten dat hij zijn job als Formule 1-wedstrijdleider kwijtraakte. Masi vervulde die functie drie seizoenen. Hij kwam onder grote druk te staan na zijn beslissing om tijdens de laatste race van vorig seizoen, in Abu Dhabi, niet alle achterblijvers zichzelf te laten unlappen, voordat de safety car naar binnenkwam. In de allerlaatste ronde haalde Max Verstappen vervolgens Lewis Hamilton in.

Het wegsturen van Masi zorgde voor veel ophef, ook bij medewerkers van de FIA. Dit seizoen zijn er twee verschillende wedstrijdleiders, Niels Wittich en Eduardo Freitas, maar is er nog steeds veel discussie over de (in)consistente lijn wat straffen betreft.