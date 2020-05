Formule 1-teams mogen maximaal 132 miljoen euro uitgeven

De bedoeling is dat het budgetplafond in de toekomst verder wordt verlaagd. Dat heeft Ross Brawn, de directeur van de koningsklasse van de autosport, aan Sky Sports laten weten.

Het voorgenomen budgetplafond moet een eerlijkere competitie opleveren. De afgelopen jaren verdelen vooral Mercedes, Ferrari en Red Bull de zeges van de races om het wereldkampioenschap. Die teams geven jaarlijks naar schatting ruim 400 miljoen euro uit.

Het budgetplafond zou aanvankelijk op 161 miljoen euro worden vastgesteld. Maar veel kleine ploegen eisten een maximaal budget van 100 miljoen dollar. Vooral Ferrari verzette zich tegen een verlaging onder de 145 miljoen dollar.

In het budgetplafond van 145 dollar zijn niet de salarissen van de coureurs meegenomen. Wereldkampioen Lewis Hamilton zou bij Mercedes van een jaarsalaris van zo’n 35 miljoen dollar genieten.

Volgens Brawn is het budgetplafond ook nodig omdat veel teams financieel zwaar door het coronavirus zijn geraakt. „Oorspronkelijk wilden we tot een deelnemersveld met meer competitie komen”, stelt hij. „Maar gezien de huidige situatie is het ook echt nodig om in de kosten te snijden.”