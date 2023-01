AZ breekt contract met gewilde Reijnders open

Reijnders maakte ruim vijf jaar geleden de overstap van PEC Zwolle naar AZ. In 2018 maakte de geboren Zwollenaar zijn debuut in het eerste elftal van de Alkmaarders. Dit seizoen stond Reijnders in alle Eredivisie-wedstrijden aan de aftrap, waar hij vorig seizoen nog geregeld stand-in van Jordy Clasie of Fredrik Midtsjø was. Reijnders maakte tot dusverre vijf doelpunten en gaf zes assists.

„Dit seizoen heb ik mijn kans gegrepen”, aldus Reijnders, voor wie interesse uit Italië bestaat. „De afgelopen seizoenen kreeg ik al steeds meer speelminuten en vanaf de zomer wist ik dat dit mijn jaar moest worden. Ik ben blij met mijn persoonlijke groei en we hebben een bijzonder team. Ik heb het gevoel dat we tot veel in staat zijn.”

Bekijk ook: Met een uitgebalanceerde selectie moet AZ zich serieus gaan mengen in titelrace

AZ, dat zaterdag de Eredivisie hervat met een thuiswedstrijd tegen Vitesse, maakte eerder deze week al bekend dat het contract van trainer Pascal Jansen is verlengd tot 2025.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie