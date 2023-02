Goal Lang niet genoeg voor winst Club Brugge; Union Berlin laat koppositie liggen

Oranje-international Noa Lang zette Club Brugge in de 18e minuut op voorsprong. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Bjorn Meijer, de andere Nederlandse basisspeler bij Club Brugge, moest zich tegen het einde van de eerste helft met een enkelblessure laten vervangen.

Cercle Brugge kwam kort na rust verdiend langszij. Kevin Denkey maakte zijn achtste doelpunt van het seizoen: 1-1.

De Deen Casper Nielsen bracht de uitploeg in de 71e minuut opnieuw op voorsprong. Cercle maakte uit de vijftiende hoekschop weer gelijk, via Thibo Somers.

Club Brugge blijft op de vierde plaats staan met 43 punten uit 26 wedstrijden. Nummer 3 Antwerp heeft 10 punten meer en koploper Racing Genk 20 punten.

Union Berlin speelt gelijk en grijpt naast koppositie Bundesliga

1. FC Union Berlin is er niet in geslaagd om alleen op kop van de Bundesliga te komen. De tegenstander van Ajax in de Europa League kwam in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04 niet verder dan een gelijkspel (0-0). Zo profiteerde Union Berlin maar een beetje van de nederlaag die Bayern München zaterdag leed bij Borussia Mönchengladbach (3-2). Bayern München en Union Berlin hebben na 21 competitiewedstrijden 43 punten. Bayern mag zich op basis van een beter doelsaldo koploper noemen.

Danilho Doekhi speelde de hele wedstrijd voor Union Berlin. Topscorer Sheraldo Becker mocht pas na een uur invallen. Mogelijk kreeg de aanvaller een beetje rust voor het thuisduel van donderdag met Ajax. Het eerste duel tussen beide clubs in de tussenronde van de Europa League eindigde afgelopen donderdag onbeslist (0-0) in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar over twee ontmoetingen plaatst zich voor de achtste finales.

Niet alleen Becker moest op de bank plaatsnemen. Morten Thorsby, Jérôme Roussillon en Josip Juranovic verschenen ook niet aan de aftrap. Zij begonnen donderdag wel tegen Ajax.