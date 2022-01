Rafael Nadal en Naomi Osaka overtuigen in eerste wedstrijd

Nadal had een uur en 49 minuten nodig om zich te ontdoen van de nummer 66 van de wereld. Hij gunde zijn tegenstander slechts twee breakpoints, won 84 procent van de punten op zijn eerste service en maakte het af met een sterke opslag.

Nadal kan in Melbourne geschiedenis schrijven door als eerste tennisser meer dan twintig grand slams te winnen. Hij staat op gelijke hoogte met Novak Djokovic en Roger Federer, die niet van de partij zijn in Melbourne. Djokovic' visum werd vorige week na een lange soap ingetrokken, Federer is nog geblesseerd.

Slechts één keer eerder was Nadal de beste in Melbourne, in 2009. Dertien jaar geleden was hij in de finale in vijf sets te sterk voor Federer. Sindsdien stond hij nog wel vier keer in de eindstrijd.

Nadal treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Yannick Hanfmann en Thanasi Kokkinakis uit Australië. Kokkinakis won dit weekend een ATP-toernooi in Adelaide.

Osaka

Bij de vrouwen heeft titelhoudster Naomi Osaka heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De tweevoudig kampioene in Melbourne was in haar eerste partij met 6-3 6-3 te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio.

Osaka nam in de Rod Laver Arena in rap tempo een voorsprong van 5-0 en leek af te stevenen op een zeer eenvoudige zege. Osorio kwam echter terug tot 5-3 en kreeg zelfs kansen om er ook 5-4 van te maken. Osaka werkte echter twee breakpoints weg en benutte haar eerste setpoint. In de tweede set brak de Japanse haar opponente twee keer en na 68 minuten maakte ze het af op de service van de nummer 50 van de wereld.

Naomi Osaka. Ⓒ ANP/HH

De 24-jarige Osaka mikt na een seizoen dat overschaduwd werd door haar mediaboycot op Roland Garros en mentale problemen weer terug te keren aan de absolute top. De Japanse is afgezakt naar plek 14 op de wereldranglijst.

Door haar lagere ranking kan Osaka in de vierde ronde al de als eerste geplaatste Ashleigh Barty treffen.

Gauff uitgeschakeld

Op de openingsdag werd de 17-jarige Amerikaanse Cori Gauff uitgeschakeld. De nummer 18 van de plaatsingslijst verloor met 6-4 6-2 van de Chinese Wang Qiang, de mondiale nummer 110. Wang stond twee jaar geleden al eens bij de laatste zestien in Melbourne.

Gauff baarde in 2019 opzien door op Wimbledon bij haar debuut op een grand slam de vierde ronde te halen. Ze was toen slechts 15 jaar oud. Sindsdien verloor ze slechts één keer in de openingsronde van een grand slam, op de US Open van 2020.

In de eerste partij in de Rod Laver Arena stelde de als vijfde geplaatste Maria Sakkari wel een langer verblijf in Melbourne veilig. De Griekse, die vorig jaar nog in de eerste ronde verloor, moest zich wel flink inspannen om zich te ontdoen van de Duitse Tatjana Maria: 6-4 7-6 (2).