Jon ’Rahmbo’ via survival in voetsporen van Seve Ballesteros

Jon Rahm. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het kon bijna geen toeval zijn dat Jon Rahm in het slagveld van The Memorial Tournament naar het hoogtepunt in zijn nog prille loopbaan vocht. Rahmbo belandde, zoals Sylvester Stallone in de trilogie Rambo, in de vuurlinie maar weerstond alle aanvallen. Door zijn gewonnen strijd is hij in navolging van de legendarische Severiano Ballesteros de tweede Spanjaard die zich de beste golfer ter wereld mag noemen.