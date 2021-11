Berlijn maakt zich op voor invasie duizenden Feyenoordsupporters

Feyenoord neemt het donderdagavond in de Duitse hoofdstad op tegen Union in het Olympiastadion voor een wedstrijd in de poulefase van de Conference League. Daarbij zijn zeker 5200 Nederlandse fans aanwezig die via de reguliere kanalen een kaart hebben gekocht.

De plaatselijke politie heeft gezegd alles in het werk te stellen om de supportersgroepen van elkaar gescheiden te houden. Naar verwachting reizen nog enkele duizenden Nederlandse supporters zonder kaart naar Berlijn, in de hoop ter plaatse of via internet een ticket voor de wedstrijd te vinden.

De thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Union Berlin verliep twee weken geleden niet zonder problemen. Het bestuur van de Duitse club werd een avond voor de wedstrijd aangevallen in een restaurant, vermoedelijk door hooligans van Feyenoord.