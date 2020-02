Ajax zonder Hakim Ziyech tegen Heracles Almelo, Huntelaar in de basis

Ziyech liep in januari in het duel met Sparta Rotterdam een kuitblessure op en stond een aantal weken aan de kant. Anderhalve week geleden maakte hij als invaller zijn rentree in het bekerduel met Vitesse. Daarna speelde Ziyech ook mee tegen RKC Waalwijk (één helft) en donderdag in de Europa League tegen Getafe. Ryan Gravenberch mag tegen Heracles vanaf het begin meedoen en speelt samen met Donny van de Beek en Lisandro Martínez op het middenveld.

Trainer Erik ten Hag geeft in de spits de voorkeur aan Klaas-Jan Huntelaar. Lassina Traoré zit op de reservebank. Ook de Mexicaan Edson Álvarez is zijn basisplaats kwijt. Perr Schuurs speelt in het centrum van de verdediging naast Daley Blind. André Onana keert terug onder de lat. De doelman was donderdag tegen Getafe geschorst.

