Woedende Nils van der Poel haalt uit naar Nederlandse lobby bij ijsmeester: ’Gruweldaad en groot schandaal’

Het gaat met name over een Nederlandse ijslobbyist. Van der Poel beticht de Nederlandse schaatsbond zelfs van corruptie en praat over ’het grootste schandaal in de sport’. „Dit is corruptie. Dit is proberen om het speelveld te veranderen in jouw voordeel met onethische en immorele redenen. Ik snap niet dat de KNSB dit laat gebeuren”, zo liet de Zweed kwaad weten op een persconferentie.

Van der Poel reageert op een artikel op schaatsen.nl, waar bewegingswetenschapper Sander van Ginkel - en lid van de Nederlandse equipe - wordt opgevoerd. Van Ginkel voert daar dus namens de Nederlandse ploeg dagelijks een lobby voor het beste ijs. „De Nederlanders zijn gebaat bij hard ijs, dus moet het zo koud mogelijk zijn”, aldus de bewegingswetenschapper in het bewuste artikel.

Hij verzamelt - zo blijkt - allerlei data om daar vervolgens mee naar de ijsmeesters te stappen. Zeker de eerste dagen ’had hij het idee dat het effect sorteerde’, staat in het stuk.

En dat is bij Van der Poel in het verkeerde keelgat geschoten. „Dit is gênant. Niet alleen voor de KNSB, maar ook voor de Nederlandse schaatsers die de KNSB vertegenwoordigen. Dit is het grootste schandaal in onze sport. En we hebben dopinggevallen in onze sport. Ik ben heel benieuwd welke maatregelen de ISU en de IOC zullen nemen tegen het Nederlandse team. Dit is een gruweldaad”, aldus de ziedende Zweed.

