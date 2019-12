Ajax maanden zonder Labyad

„Hij gaat dit kalenderjaar niet meer spelen en een groot deel van het nieuwe jaar ook niet’, vertelde trainer Erik ten Hag na de uitzege op FC Twente (2-5).

Ten Hag vertelde niet wat Labyad precies mankeert. „We moeten de juiste diagnose nog stellen”, zei hij. Labyad is de tweede buitenspeler die maanden niet beschikbaar is. David Neres is ook al minimaal tot aan de winterstop uitgeschakeld. De Braziliaan is onlangs geopereerd aan een gekwetste knie.

Mogelijk moet Ajax ook Quincy Promes even missen. De aanvaller raakte tegen FC Twente geblesseerd aan een kuit. „We moeten afwachten hoe ernstig dat is”, zei trainer Ten Hag.

Labyad werd tegen FC Twente vervangen door Noa Lang, die driemaal scoorde.

Bekijk ook: Lang redt Ajax met hattrick tegen Twente