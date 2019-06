Schulting: ’Sjinkie heeft iedereen verbaasd’

„Het is weer heel gezellig, eigenlijk als vanouds. Het voelt ook niet alsof hij heel lang is weggeweest”, aldus de 21-jarige Friezin, die ondanks alle emoties dit seizoen zo’n beetje alles won wat er te winnen viel.

Ze pakte zes gouden plakken op individuele afstanden en onder andere de eindklassementen van de wereldbekers op de 1000 en 1500 meter. Tevens legde de olympisch kampioene op de kilometer beslag op de wereld- en Europese titels allround. In het laatste geval was dat kort na het drama rond Knegt. „Het was emotioneel gezien een heel heftig seizoen. Vanwege Sjinkie, maar op de woensdag voor de EK had ik ook mijn oma begraven.”

Dat de Sportvrouw van het Jaar toch nog tot een topprestatie kwam, tekent haar ijzeren mentaliteit. „Zowel mijn oma als Sjinkie hadden niet anders van me gewild. Ik wist dat Sjinkie zat te kijken en dat hij er ook gelukkig van zou worden als ik het goed zou doen. Dat EK heb ik voor mezelf, maar ook voor Sjinkie en mijn oma gewonnen.”

Of ze had verwacht dat Knegt al weer zo snel terug zou zijn? „Nee, eerlijk gezegd had ik gedacht dat hij misschien aan het einde van de zomer weer zou kunnen aansluiten op het ijs. Ik denk dat hij iedereen met deze vroege terugkeer verbaast.”