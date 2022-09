Norris pleit voor aanpassing in Zandvoort: ’Iets voor de toekomst’

Bij wijze van test, om inhaalacties te bevorderen, mogen de coureurs tijdens de eerste vrije training in Zandvoort hun DRS bij het ingaan van de laatste bocht indrukken om hun achtervleugel open te gooien. Op die manier kan een hogere topsnelheid worden gegenereerd en makkelijker worden ingehaald. Vorig jaar was het gebruik van DRS uit veiligheidsoverwegingen pas ná de laatste bocht toegestaan. Na de eerste sessie wordt vrijdag door de FIA beslist of de maatregel blijft staan. ,,Voor nu is dat de beste manier om het inhalen te bevorderen, denk ik”, verklaarde Norris.

De Britse coureur was echter niet van plan om als eerste gebruik te maken van de mogelijkheid om met een open achtervleugel door de listige Arie Luyendykbocht te knallen, net als de Hugenholtzbocht een zogeheten ‘banked corner’. ,,Daniel Ricciardo (zijn teamgenoot, red.) en ik gaan een muntje op gooien wie als eerste moet”, sprak Norris, quasi-bevreesd voor wat er op hoge(re) snelheid kan gebeuren.

Max Verstappen tijdens de persconferentie van donderdag. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen

Max Verstappen zei dat hij zich niet druk maakt. ,,Ik ben benieuwd, maar verwacht geen gekke dingen.” De Nederlander hoopt zijn DRS in Zandvoort überhaupt zo min mogelijk te hoeven gebruiken. Net als vorig jaar, toen hij vanaf pole naar de zege reed in Zandvoort. ,,Ik hoop sowieso dat ik in ieder geval net zo veel hoef in te halen als de afgelopen twee races”, aldus de wereldkampioen én WK-leider, die in Hongarije en België vanaf de tiende en veertiende startplek naar een overwinning slalomde.

Vorige week in Spa liep de Red Bull als een tierelier, mede door de hoge topsnelheid die de RB18 sinds dit seizoen op rechte stukken haalt. De voorsprong van Verstappen op zijn teamgenoot Sergio Pérez, die tweede werd, bedroeg uiteindelijk bijna twintig seconden. ,,In Spa was het alsof de auto op rails liep. Als we hier in Zandvoort de set-up nailen, zijn we opnieuw snel. Het is alleen de vraag hóé snel, ten opzichte van de concurrentie”, besloot Verstappen, die weet dat de lay-out van Zandvoort op papier beter bij de Ferrari-auto past.