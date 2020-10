EK darts: pijnlijke uitschakeling voor Michael van Gerwen

De eerste rondepartij tegen Darius Labanauskas uit Litouwen had Mighty Mike nog overtuigend weten te winnen (6-1), ook tegen White was hij scorend zeker niet slecht. Het grote probleem lag bij het finishen. In de eerste vijf legs kreeg de nummer één van de wereld bij vier beurten kansen op de dubbel. Alle zes mogelijkheden werden niet verzilverd. Mede daardoor keek Van Gerwen bij de eerste pauze tegen een 0-5 achterstand aan. Daarna klampte hij enigszins aan, maar kon het tij niet meer keren. De drievoudig wereldkampioen bleef te veel kansen op de dubbels missen, waarvan een ijzersterk spelend White optimaal bleef profiteren.

Van Gerwen ging met een 7-3 achterstand de tweede pauze in. In het slotstuk kwam de 31-jarige Vlijmenaar uiteindelijk niet meer terug in de wedstrijd. Zijn gemiddelde van 101,95, was zeker gezien het aantal gemiste dubbels (finishpercentage van 30,77%) naar behoren. Met een dergelijke score wordt een partij in veel gevallen gewonnen. White steeg op het podium dit keer boven zichzelf uit en dat was duidelijk terug te zien in de gemiddelde eindscore van 103,64 en de 10-4 zege.

Van Duijvenbode klopt Smith

Dirk van Duijvenbode blijft de stijgende lijn - ingezet met de finaleplek bij de World Grand Prix - ook op het EK doorzetten. Nadat de 28-jarige Nederlander landgenoot Danny Noppert in de eerste ronde met 6-0 had verslagen werd vrijdagavond Michael Smith in Oberhausen het slachtoffer van de dadendrang van Van Duijvenbode.

De wedstrijd kende een merkwaardig verloop. Van Duijvenbode kwam op een 3-0 voorsprong waarna Smith, die twee jaar geleden nog de WK-finale haalde, wist uit te lopen naar een 6-3 voorsprong. Nadat de Nederlander de stand weer gelijk had getrokken (8-8) pakte hij ook de twee volgende legs. Eerst liet Smith hem ontsnappen door zichzelf met nog 11 punten op het scorebord ’dood’ te gooien, een leg later maakte Van Duijvenbode het karwei met een nette 110-finish af.

„Het is misschien een gelukkige zege, maar ik heb het wel gedaan”, liet Van Duijvenbode vanuit Oberhausen weten. Zelf had hij eerder in de partij nog kansen laten liggen om op een 4-1 voorsprong te komen, waarna hij vervolgens met 3-6 en 6-8 achter stond. „Ik had ook met 6-3 voor kunnen staan. Maar ik vecht me helemaal terug en win denk ik terecht.”

In de kwartfinale moet Van Duijvenbode het zaterdag opnemen tegen Jonny Clayton. „Ik mag hem graag, maar tijdens de wedstrijd is hij mijn vijand. Als ik mijn goede spel speel, dan heeft iedereen het in elk geval lastig tegen mij.”

Eerder op vrijdag kon Martijn Kleermaker zijn koffers pakken. De 29-jarige darter uit Hierden stuntte in zijn eerste partij nog tegen titelverdediger Rob Cross, maar moest nu zijn meerdere erkennen in Devon Petersen. Kleermaker verloor met 8-10 in legs van de Zuid-Afrikaan.