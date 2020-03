Sport kort: Coronavirus treft ook WK Superbike

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcross: Coronavirus treft ook motorcoureurs WK Superbike

15.02 uur: Het coronavirus treft ook het wereldkampioenschap Superbike, een klasse in de motorsport. De overkoepelende organisatie heeft besloten de wedstrijden in Qatar, op 14 en 15 maart, uit te stellen.

Vooral voor Italianen is het moeilijk om Qatar te bereiken en daarom voelt de FIM, de federatie van internationale motorsport, zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe datum. Eerder werd al besloten de MotoGP in Qatar van komend weekeinde te schrappen. Ook de Grote Prijs van Thailand, de tweede wedstrijd van de WK wegrace, is uitgesteld.

De Nederlander Michael van der Mark doet mee aan het WK Superbike. Afgelopen weekend werd hij bij het eerste raceweekend in Australië twee keer vierde.

Basketbal: Miami Heat verslaan Bucks voor tweede keer

08.45 uur De basketballers van Milwaukee Bucks verliezen zelden, maar Miami Heat blijkt een 'angstgegner' te zijn voor Giannis Antetokounmpo en diens teamgenoten. De best presterende ploeg van de NBA moest het voor de tweede keer dit seizoen afleggen tegen de Heat: 105-89. Aan het begin van de competitie had de ploeg uit Miami in Milwaukee al met 131-126 gewonnen.

De Bucks zijn als enige ploeg al zeker van deelname aan de play-offs. Ze incasseerden in Miami hun negende nederlaag. Daar staan 52 zeges tegenover. "Je wint een paar wedstrijden en je verliest soms", zei Antetokounmpo. "We weten dat we ze niet alle 82 kunnen winnen." De 25-jarige Griek met Nigeriaanse roots kwam in Miami niet verder dan 13 punten en 15 rebounds. Een dag eerder tegen Charlotte Hornets tekende Antetokounmpo nog voor 41 punten en 20 rebounds.

Bij Miami Heat eindigden zes spelers qua punten in de dubbele cijfers.