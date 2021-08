KNVB baalt van beslissing kabinet: ’Dit is niet lang te behappen’

Twee derde van de bezetting lijkt een stap in de goede richting, maar dit is volgens de bond slechts schijn. „Met stadions die tot 67 procent zijn gevuld, lijkt het alsof het betaald voetbal weer redelijk als vanouds functioneert, maar dat is niet zo”, aldus een woordvoerder van de bond, als reactie op de vrijdag door het kabinet verkondigde maatregelen.

„Veel loyale fans hebben de clubs tot dusver door de coronacrisis heen gesleept, maar hun loyaliteit wordt niet beloond zolang niet iedereen het stadion in mag. Een capaciteit van 67 procent is niet kostendekkend; om te kunnen overleven was de bezettingsgraad niet voor niets altijd 100 procent. Zo’n grote en abrupte omzetdaling is in de bedrijfsvoering niet lang te behappen.”

„Het publiek zit op een vaste zitplaats in de buitenlucht. Dat feit, samen met de toegangstests en alle door de sector getroffen maatregelen, maakt het bezoeken van voetbalstadions dus veilig en verantwoord. Om die reden wordt in Engeland, Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland ook met 100 procent publiek gespeeld.”

Vanaf 20 september kunnen de stadions wel weer volledig worden gevuld. Het kabinet wil vanaf die datum namelijk de anderhalvemetermaatregel loslaten, mits de besmettingscijfers het toelaten. Bezoekers moeten dan wel een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien aan de hand van een volledige vaccinatie, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.