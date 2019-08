Altijd angst bij geliefden wielrenners: ’Dit kan mijn partner ook overkomen’

De ploegmaten van Bjorg Lambrechts begonnen de vierde etappe van de Ronde van Polen gisteren met een minuut stilte. Ⓒ EPA

De fatale val van wielrenner Bjorg Lambrecht schokte maandag de wielerwereld. Maar voor de geliefden van de renners en rensters in het profpeloton is het niet alleen schrikken. Het is ook een reality check. „Dit kan mijn partner ook overkomen.”