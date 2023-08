Wereldkampioen VS ontsnapt op WK aan uitschakeling in groepsfase

Voor de Verenigde Staten was het het tweede gelijkspel op het WK. Vorige week werd het 1-1 tegen Oranje. De regerend wereldkampioen was het toernooi begonnen met een 3-0-zege op Vietnam.

Door het gelijkspel kwam de VS in groep E uit op 5 punten, één meer dan Portugal. De Portugese speelsters verloren met 1-0 van Oranje. In de achtste finales nemen de Verenigde Staten het hoogstwaarschijnlijk op tegen Zweden, dat overtuigend de leiding heeft in groep G. Zweden treft woensdag Argentinië in de laatste poulewedstrijd.