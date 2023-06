Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Frans van Seumeren moet flink ingrijpen bij lachertje FC Utrecht’

Door Valentijn Driessen

Het ging afgelopen seizoen in de Eredivisie veel over de wanprestatie en degradatie van FC Groningen. Verder maakte Vitesse er een janboel van en speelde zich in de eindfase van de competitie veilig. Derde grote tegenvaller is de zwaar ondermaatse prestatie van FC Utrecht. Het speeltje van eigenaar Frans van Seumeren is een lachertje.