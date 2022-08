Turncrisis heeft diepe sporen achtergelaten bij EK-deelnemers

Sport

Korstanje in recordtijd naar EK-finale 50 vlinder, Kamminga in eindstrijd 100 meter school

Nyls Korstanje heeft zich bij de EK in Rome als eerste geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Korstanje deed dat in 22,88 seconden, opnieuw een verbetering van zijn Nederlands record. De 23-jarige zwemmer had in de ochtend in de series zijn nationale record al aangescherpt van 23,02 n...