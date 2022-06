Wimbledon: Pattinama-Kerkhove op Court 1 tegen Swiatek, ook Van de Zandschulp in actie

Op Court 1 staat eerst het duel tussen Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en de Australiër Jordan Thompson gepland. Die wedstrijd begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Het stadion is voorzien van een dak.

De Amerikaanse Coco Gauff speelt op het Centre Court, evenals de Tsjechische Karolina Pliskova. Zij spelen tegen respectievelijk Mihaela Buzarnescu uit Roemenië en de Britse Katie Boulter. In het mannentoernooi treft Rafael Nadal op de hoofdbaan Ricardas Berankis uit Litouwen.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp komt al om 12.00 uur in actie. De beste tennisser van Nederland neemt het op baan 18 op tegen de Fin Emil Ruusuvuori, de nummer 49 van de wereld. Van de Zandschulp staat 25e.

Later op de dag komt Van de Zandschulp ook nog in actie in het dubbelspel, samen met de Amerikaan Mackenzie McDonald.