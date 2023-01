Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: 'Schuurs 25 miljoen waard en Botman het dubbele'

Perr Schuurs in het shirt van Torino. Ⓒ ANP/HH

Het is blijkbaar moeilijk om met elf tegen tien te winnen. Of je nu 67, 55 of 34 minuten de tijd krijgt en of je nu Vitesse, FC Twente of PSV bent. Een aanfluiting voor die drie clubs dat de handen na een gelijkspel uiteindelijk de lucht in konden bij NEC, Ajax en Fortuna Sittard.