Kunnen de volleybalsters het zaterdag bolwerken tegen Duitsland?

APELDOORN - Tijdens oefenwedstrijden rond de jaarwisseling hadden de Nederlandse volleybalsters geen kind aan Duitsland. Maar vandaag, in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi, staat er echt wat op het spel. Oranje is de favoriet, maar de Duitse ploeg is gevaarlijk en deze week nog ongeslagen.