Sport Kort: Belgische renner Evenepoel (19) maakt in Giro debuut in grote ronde

Wielrennen: Rohan Dennis als kopman Ineos naar 'Down Under'

11.52 uur: De Australische wielrenner Rohan Dennis gaat als kopman van zijn nieuwe ploeg Ineos naar de Tour Down Under, de openingskoers uit de UCI WorldTour. De 29-jarige Australiër won de rittenkoers door zijn land in 2015. Dennis werd in september, enkele weken voor de WK in Yorkshire, ontslagen door Bahrain Merida. Hij had afgelopen zomer zonder uitleg de Tour de France verlaten, naar later bleek omdat hij ontevreden was over het materiaal van zijn ploeg.

Rohan Dennis werd wereldkampioen tijdrijden Ⓒ Hollandse hoogte

Als 'werkloze' renner veroverde Dennis in Yorkshire de wereldtitel tijdrijden. Begin december ondertekende hij een contract voor twee jaar bij Ineos, de ploeg van onder anderen de Tourwinnaars Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas.

Dennis rijdt 'Down Under' zijn eerste WorldTour-wedstrijd voor de Britse ploeg. Hij krijgt onder anderen Dylan van Baarle mee. Koen de Kort is geselecteerd door Trek-Segafredo, dat ook wereldkampioen Mads Pedersen en Richie Porte naar Australië stuurt. De Tour Down Under begint op 21 januari.

Wielrennen: Belgische renner Evenepoel (19) maakt in Giro debuut in grote ronde

11.15 uur: De Belgische wielrenner Remco Evenepoel maakt dit jaar zijn opwachting in de Ronde van Italië. Het wordt voor de 19-jarige Evenepoel, die uitkomt voor Deceuninck - Quick-Step, zijn eerste grote ronde.

„Het zal een geweldige ervaring worden en ik ben benieuwd hoe ik door de drie weken heen kom”, zei Evenepoel in een videoboodschap op social media. „Ik heb nog niet vaak in Italië gereden en kijk er erg naar uit.”

Evenepoel, die onlangs werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in België, won afgelopen seizoen de Clásica San Sebastián en werd in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden.

De Giro d’Italia wordt van 9 tot en met 31 mei verreden.

Voetbal: Atlético mist aanvoerder Koke in finale Supercup

11.13 uur: Atlético Madrid moet het zondag in de finale van het toernooi om de Spaanse Supercup doen zonder aanvoerder Koke. De Spaanse middenvelder kampt met een hamstringblessure. Koke zette Atlético donderdag als invaller op voorsprong in de halve finale tegen FC Barcelona.

Kok Ⓒ Hollandse Hoogte

De Madrileense captain was direct na rust in het veld gekomen en tekende binnen een minuut voor de 1-0. Koke moest zich in de 72e minuut bij een achterstand van 2-1 geblesseerd laten vervangen. In de slotfase pakte Atlético alsnog de winst, dankzij doelpunten van Alvaro Morata en Angel Correa (3-2). De ploeg van trainer Diego Simeone neemt het zondag in de finale in de Saudische stad Jeddah op tegen stadgenoot Real Madrid, dat Valencia met 3-1 versloeg.

De Spaanse voetbalbond heeft de strijd om de Spaanse Supercup in een toernooivorm gegoten. Saudi-Arabië mag het toernooi in ieder geval drie jaar huisvesten. Het levert de Spaanse bond naar verluidt jaarlijks zo’n 40 miljoen euro op.

Dakar Rally: Dakar voorbij voor vijfvoudig winnaar Nikolajev

11.12 uur: De Dakar Rally is voorbij voor de Russische trucker Edouard Nikolajev. De Rus, vijfvoudig winnaar van de beroemde rally, moest tijdens de zesde etappe vanwege technische problemen opgeven. De kopman van Kamaz beleefde toch al een tegenvallende rally door Saudi-Arabië, waarin hij door de nodige problemen op grote achterstand was geraakt.

Nikolajev won de Dakar Rally de afgelopen drie jaar op Zuid-Amerikaanse bodem. Hij zegevierde in 2010 als lid van het team van zijn landgenoot Vladimir Tsjagin, in 2013 reed hij zelf naar de eindzege. De Rus verloor donderdag in vijfde etappe al enorm veel tijd door schade aan zijn truck en besloot een dag later na nieuwe problemen de strijd te staken.

Andrei Karginov, land- en teamgenoot van Nikolajev, heeft de leiding bij de trucks. Anton Sjibalov, ook uit het Kamaz-team, staat op de tweede plaats.

Tennis: Wozniacki voorkomt drie op rij van Görges

09.31 uur: Caroline Wozniacki heeft in Auckland revanche genomen op Julia Görges. De Duitse versloeg haar twee jaar geleden in de finale van het WTA-toernooi in Nieuw-Zeeland en pakte ook vorig jaar de titel. Görges was donderdag in de kwartfinale echter kansloos tegen Wozniacki (6-1 6-4) en kan haar derde titel op rij in Auckland dus vergeten.

Caroline Wozniacki en Julia Görges schudden elkaar de hand. Ⓒ Hollandse Hoogte

De 29-jarige Wozniacki strijdt zaterdag met de Amerikaanse Jessica Pegula om een plek in de finale. De Deense, die later deze maand op de Australian Open afscheid neemt, kan in de eindstrijd mogelijk haar vriendin Serena Williams treffen. De 38-jarige Amerikaanse klopte de Duitse Laura Siegemund met 6-4 6-3 en treft nu landgenote Amanda Anisimova.

In de Chinese stad Shenzhen gaat de finale tussen Ekaterina Alexandrova en Elena Rybakina. De Russin Alexandrova versloeg de Spaanse Garbiñe Muguruza met 6-4 6-2. Rybakina, geboren in de Russische hoofdstad Moskou maar uitkomend voor Kazachstan, was te sterk voor Kristyna Pliskova uit Tsjechië: 6-2 7-5.

Basketbal: Westbrook verliest met Rockets van oude club

08.16 uur: De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook heeft weinig plezier beleefd aan zijn tijdelijke terugkeer in Oklahoma City. Westbrook verloor in de NBA met zijn nieuwe club Houston Rockets van Oklahoma City Thunder, de club waarvoor hij de afgelopen elf jaar speelde. Westbrook gooide weliswaar 34 punten bij elkaar, maar hij kon niet voorkomen dat de Rockets met 113-92 onderuitgingen. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat de ploeg uit Houston onder de 100 punten bleef.

Russell Westbrook krijgt een hand van zijn teleurgestelde ploeggenoot James Harden Ⓒ Hollandse Hoogte

Westbrook groeide in Oklahoma City uit tot een van de grootste sterren van de NBA. De 31-jarige Amerikaan leidde de Thunder één keer naar de finale, in 2012, maar daarin was Miami Heat te sterk. Afgelopen zomer verhuisde hij naar Houston Rockets, in de hoop daarmee zijn eerste kampioensring te kunnen pakken. De Rockets staan in het westen keurig op de vierde plaats, maar moesten in Oklahoma City wel hun twaalfde nederlaag van dit seizoen incasseren. Bij de thuisclub haalden vijf spelers de dubbele cijfers, met Danilo Gallinari (23 punten) en Shai Gilgeous-Alexander (20) als beste schutters.

Tennis: Djokovic slaat Servië naar halve finales ATP Cup

07.24 uur: Novak Djokovic heeft de Servische tennissers naar de halve finales van de ATP Cup geleid. De nummer 2 van de wereld besliste het duel met Canada in de kwartfinales door Denis Shapovalov in een spannende driesetter te verslaan: 4-6 6-1 7-6 (4). Servië neemt het zaterdag in de halve finales van het nieuwe landentoernooi op tegen Rusland, dat een dag eerder in Sydney al afrekende met Argentinië (3-0).

Novak Djokovic is tevreden met de zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dusan Lajovic bezorgde de Serviërs het eerste punt door de Canadese tiener Felix Auger-Aliassime te verslaan: 6-4 6-2. Nadat Djokovic het beslissende tweede punt had binnengehaald, wonnen de Serviërs Nikola Cacic en Viktor Troicki ook het dubbel (6-3 6-2).

„Het voelde alsof we thuis speelden”, zei Djokovic, die luidkeels werd aangemoedigd door de vele Servische fans op de tribunes. „Het lag in deze partij heel dicht bij elkaar, het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen.” De Servische kopman gaat het in de halve finale opnemen tegen Daniil Medvedev. Djokovic verloor de laatste twee ontmoetingen met de huidige nummer 5 van de wereld.