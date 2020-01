Sport Kort: Djokovic slaat Servië naar halve finales ATP Cup

Basketbal: Westbrook verliest met Rockets van oude club

08.16 uur: De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook heeft weinig plezier beleefd aan zijn tijdelijke terugkeer in Oklahoma City. Westbrook verloor in de NBA met zijn nieuwe club Houston Rockets van Oklahoma City Thunder, de club waarvoor hij de afgelopen elf jaar speelde. Westbrook gooide weliswaar 34 punten bij elkaar, maar hij kon niet voorkomen dat de Rockets met 113-92 onderuitgingen. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat de ploeg uit Houston onder de 100 punten bleef.

Russell Westbrook krijgt een hand van zijn teleurgestelde ploeggenoot James Harden Ⓒ Hollandse Hoogte

Westbrook groeide in Oklahoma City uit tot een van de grootste sterren van de NBA. De 31-jarige Amerikaan leidde de Thunder één keer naar de finale, in 2012, maar daarin was Miami Heat te sterk. Afgelopen zomer verhuisde hij naar Houston Rockets, in de hoop daarmee zijn eerste kampioensring te kunnen pakken. De Rockets staan in het westen keurig op de vierde plaats, maar moesten in Oklahoma City wel hun twaalfde nederlaag van dit seizoen incasseren. Bij de thuisclub haalden vijf spelers de dubbele cijfers, met Danilo Gallinari (23 punten) en Shai Gilgeous-Alexander (20) als beste schutters.

Tennis: Djokovic slaat Servië naar halve finales ATP Cup

07.24 uur: Novak Djokovic heeft de Servische tennissers naar de halve finales van de ATP Cup geleid. De nummer 2 van de wereld besliste het duel met Canada in de kwartfinales door Denis Shapovalov in een spannende driesetter te verslaan: 4-6 6-1 7-6 (4). Servië neemt het zaterdag in de halve finales van het nieuwe landentoernooi op tegen Rusland, dat een dag eerder in Sydney al afrekende met Argentinië (3-0).

Dusan Lajovic bezorgde de Serviërs het eerste punt door de Canadese tiener Felix Auger-Aliassime te verslaan: 6-4 6-2. Nadat Djokovic het beslissende tweede punt had binnengehaald, wonnen de Serviërs Nikola Cacic en Viktor Troicki ook het dubbel (6-3 6-2).

"Het voelde alsof we thuis speelden", zei Djokovic, die luidkeels werd aangemoedigd door de vele Servische fans op de tribunes. "Het lag in deze partij heel dicht bij elkaar, het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen." De Servische kopman gaat het in de halve finale opnemen tegen Daniil Medvedev. Djokovic verloor de laatste twee ontmoetingen met de huidige nummer 5 van de wereld.