Ruud van Nistelrooy op Ibrox herenigd met Sir Alex Ferguson

„In 1999 hadden we het heel moeilijk. Toen was de ondersteuning van het publiek de hele wedstrijd zo sterk, als het ditmaal in de eerste helft was. Een paar jaar later kwam ik als speler van United terug en wonnen we en nu dan een gelijkspel. Zo heb ik hier nu alle mogelijke resultaten gehad”, aldus de PSV-trainer.

Het gaf Van Nistelrooy een kick dat zijn oude leermeester Sir Alex Ferguson getuige was geweest van de wedstrijd. De voormalige manager van Manchester United is opgegroeid in Govan, een wijk nabij Ibrox. Er was na afloop een ontmoeting tussen de PSV-trainer en de beroemde Engelse manager, die hem als jonge spits vanuit Nederland naar Old Trafford haalde, waar Van Nistelrooy doorstootte naar de wereldtop en vijf jaar lang aan de lopende band goals maakte. „Sir Alex Ferguson kwam even naar beneden om mij en Gio gedag te zeggen”, vertelde Van Nistelrooy.

„Hij vond het een mooie wedstrijd, een gevecht tussen twee voetballende teams, die vol op de aanval spelen. Hij vond het mooi om mij langs de lijn als coach te zien op Ibrox. Ik was heel trots dat hij erbij was. Het gaat gelukkig goed met hem en zijn familie. Fijn om hem weer te zien. Als speler heb ik ongelofelijk veel van hem geleerd. Als je zelf gaat werken als trainer, kijk je ook terug naar hoe de trainers die je zelf hebt gehad als speler dingen deden. Hij is een enorm voorbeeld voor mij.”