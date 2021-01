De Ligt maakt rentree bij winnend Juventus; Strootman belangrijk voor Genoa

Juventus heeft nu met een wedstrijd minder gespeeld zeven punten minder dan de lijstaanvoerder. Op aangeven van Cristiano Ronaldo opende de Braziliaan Arthur na een kwartier op fortuinlijke wijze de score voor de thuisclub. Zijn schot werd door tegenstander Jerdy Schouten van richting veranderd waarna doelman Lukasz Skorupski kansloos was. Voor Arthur was het zijn eerste treffer voor Juventus na zijn overstap van Barcelona afgelopen zomer.

De Amerikaan Weston McKennie besliste het duel in de 71e minuut. Kort daarna mocht De Ligt invallen. De international was door een besmetting met het coronavirus enige tijd uit de roulatie. Bij Bologna speelde Schouten de hele wedstrijd, Mitchell Dijks werd in de 75e minuut gewisseld.

Strootman belangrijk met assist

Kevin Strootman heeft met een assist zijn nieuwe club Genoa geholpen aan de overwinning op Cagliari. Genoa nam met de vierde zege (1-0) afstand van de degradatieplekken en kwam op 18 punten. De middenvelder, die is overgekomen van Olympique Marseille, speelde zijn tweede wedstrijd en werd na ruim een uur gewisseld. In de tiende minuut gaf hij de voorzet voor de treffer van Mattia Destro.

Napoli heeft verzuimd aansluiting met de top in de Serie A te houden. Bij Hellas Verona ging de ploeg van Gennaro Gattuso ondanks een vroege voorsprong met 3-1 onderuit. Napoli blijft door de nederlaag zesde met 34 punten, negen minder dan koploper AC Milan.

Lozano razendsnel

Hirving Lozano opende de score voor Napoli na 8,9 seconden. De treffer van de oud-speler van PSV was de derde snelste goal ooit in de Serie A. De Portugese aanvaller Rafael Leao van AC Milan scoorde vorig jaar in december na 6,8 seconden en Paolo Poggi was in 2001 namens Piacenza ook na 8,9 seconden trefzeker tegen Fiorentina.

Federico Dimarco maakte nog in de eerste helft gelijk. In de tweede helft zette Antonin Barak de thuisploeg op voorsprong. Mattia Zacagni maakt er in de slotfase nog 3-1 van voor Hellas, dat op 30 punten komt.

