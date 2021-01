Matthijs de Ligt verkleint met Juventus achterstand op koploper AC Milan

Op aangeven van Cristiano Ronaldo opende de Braziliaan Arthur na een kwartier op fortuinlijke wijze de score voor de thuisclub. Zijn schot werd door tegenstander Jerdy Schouten van richting veranderd waarna doelman Lukasz Skorupski kansloos was. Voor Arthur was het zijn eerste treffer voor Juventus na zijn overstap afgelopen zomer van Barcelona.

De Amerikaan Weston McKennie besliste het duel in de 71e minuut. Kort daarna mocht De Ligt invallen. De international was door een besmetting met het coronavirus enige tijd uit de roulatie. Bij Bologna speelde Schouten de hele wedstrijd. Mitchell Dijks werd in de 75e minuut gewisseld.