Drie Nederlandse voetbaliconen grote fans van Argentijnse superster bij WK-finale Koeman: ’De druk die er op Messi’s schouders rust, is ongekend’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman en Lionel Messi tijdens hun gezamenlijke periode in Barcelona. Ⓒ ANP/HH

De wereldbeker moet deze de kroon op het levenswerk van Lionel Messi worden. Drie Nederlandse iconen zullen meer dan fan van hem zijn tijdens de WK-finale. Ronald Koeman maakte Messi mee als trainer, Robin van Persie stond als speler vijf keer tegenover hem en Giovanni van Bronckhorst voetbalde mét hem in één elftal. Alle drie bewaren ze geweldige herinneringen aan Messi. Als eerste is het woord aan de man die Louis van Gaal aflost als bondsocach van Oranje, zaterdag vertellen Van Persie en Van Bronckhorst over hun memoires.