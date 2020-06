Verstappen heeft zijn beste beslissing al genomen

Waar Max Verstappen rustig acheroverk an leunen bij Red Bull, rommelt het bij het Mercedes van zijn rivaal Lewis Hamilton. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het Formule 1-seizoen gaat over ruim een maand dan eindelijk echt beginnen in Oostenrijk. Zonder ook maar een officiële meter te hebben gereden, is het duidelijk dat Max Verstappen zijn beste beslissing van het jaar al genomen heeft.