Roger Federer (38) best verdienende sporter: 106,3 miljoen dollar

Hij mag dan in de herfst van zijn carrière zitten, Federer is dus voor het eerst de best verdienende atleet. De Zwitser - vorig jaar vijfde op de lijst van Forbes - incasseerde meer dan 95 miljoen euro inkomsten uit sport, premies en sponsoring.

Daarbij speelt zijn contract met het Japanse kledingmerk Uniqlo een grote rol. De 20-voudige grandslam-winnaar strijkt door die verbintenis 27 miljoen euro per jaar op. Het contract werd in 2018 afgesloten en geldt voor 10 jaar. „We voelen dat de grootste impact van Federer nog moet komen. Hij is de grootste aller tijden. Zijn kwaliteit om positieve verandering te brengen is zijn en onze toekomst”, zwaait Uniqlo-topman John Jay met lof.

Federer kwam tot inkomsten van 106,3 miljoen dollar (95,5 miljoen euro) in de afgelopen twaalf maanden. Dat verdiende hij grotendeels (100 miljoen dollar) uit lucratieve sponsorcontracten van onder meer Uniqlo, Credit Suisse en Mercedes-Benz. De Zwitser verdiende daarmee iets meer dan Ronaldo (105 miljoen dollar) en Messi (104 miljoen dollar).

Opvallend is dat de huidige nummer 1 op de wereldranglijst in het tennis, Novak Djokovic, pas volgt op de 23e plaats. De Serviër, die in 2019 en 2020 de Australian Open en in 2019 Wimbledon won, verdiende 44,6 miljoen euro (40 miljoen euro). Rafael Nadal staat met een inkomen van 40 miljoen dollar op de 27e plaats.

Federer is de eerste tennisser die de lijst van Forbes aanvoert. Hij is ook pas de negende sporter die de lijst aanvoert sinds het zakenblad daar in 1990 mee is gestart. De lijst werd in juni 2018 nog aangevoerd door de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather. Die verdiende toen met één gevecht tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor 275 miljoen dollar (omgerekend 235 miljoen euro). Mayweather is inmiddels gestopt en weg uit de lijst. McGregor staat 16e met 48 miljoen dollar aan inkomsten.

Cristiano Ronaldo moet zich dus tevredenstellen met een tweede plek. De Portugees mocht de voorbije 12 maanden meer dan 94 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven, en doet het daarmee nipt beter dan eeuwige aartsrivaal Lionel Messi. De Argentijn bleef steken op iets meer dan 93 miljoen euro. Vorig jaar topte de aanvoerder van Barcelona de lijst nog.

In de top tien overigens geen vrouw. Eerder raakte al bekend dat Naomi Osaka de best verdienende sportvrouw ooit was, met 34 miljoen euro aan inkomsten.

De top 10: