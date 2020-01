Sport Kort: Booy verlengt als technisch manager bij Cambuur

16.26 uur: Foeke Booy fungeert ook in het volgende seizoen als technisch manager van SC Cambuur. De 57-jarige Fries heeft zijn contract bij de eerstedivisieclub uit Leeuwarden verlengd tot de zomer van 2021. Hij trad in januari 2018 aan bij Cambuur, de club waar hij tussen 1980 en 1984 als speler actief was.

„Met het aanblijven van Foeke Booy heeft SC Cambuur de gewenste rust en stabiliteit en kan er ook op technisch gebied verder worden gebouwd richting het nieuwe stadion”, laat de clubleiding weten op de website.

Cambuur versterkte zich vrijdag ook nog met Milan van Ewijk. De 19-jarige rechtsback komt op huurbasis over van ADO Den Haag.

Eliud Kipchoge Ⓒ REUTERS

Olympische Spelen: Kenia met wereldrecordhouders naar Tokio

14.21 uur: Eliud Kipchoge en Brigid Kosgei, de wereldrecordhouders op de marathon, gaan naar de Olympische Spelen. De Keniaanse atletiekbond heeft de snelste man en snelste vrouw ter wereld op het klassieke looponderdeel nu officieel geselecteerd voor de Spelen van komende zomer in Japan. De marathon wordt niet in Tokio gelopen vanwege de hoge temperaturen daar, maar in het 800 kilometer noordelijker gelegen Sapporo.

Kipchoge (35) veroverde vier jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch goud. De Keniaan heeft met 2.01.39 het wereldrecord in handen. Kipchoge wist vorig jaar in Wenen de 42,195 kilometer binnen 2 uur af te leggen, in 1.59.40. Die tijd wordt echter niet als wereldrecord erkend vanwege de speciale omstandigheden waarin Kipchoge liep.

De 25-jarige Kosgei verbeterde in oktober in Chicago het zestien jaar oude wereldrecord van Paula Radcliffe (2.15.25) tot 2.14.04. Ze gaat voor het eerst naar de Spelen. Haar 36-jarige landgenote Vivian Cheruiyot doet al voor de vijfde keer mee, maar loopt wel voor het eerst de olympische marathon. Cheruiyot was er in 2000 in Sydney al bij. Ze veroverde bij de Spelen van 2016 goud op de 5000 meter en ging zich daarna toeleggen op de marathon.

Cameron Wurf Ⓒ EPA

Wielrennen: Ineos legt triatleet vast

12.36 uur: De Britse wielerploeg Ineos heeft een opvallende vervanger gevonden voor Vasil Kirijenka, de 38-jarige Wit-Rus die deze week vanwege hartklachten zijn carrière moest beëindigen. Ineos legde de bekende triatleet Cameron Wurf vast om de plek van Kirijenka in de ploeg over te nemen. De 36-jarige Australiër eindigde vorig jaar als vijfde bij de WK Ironman op Hawaï.

Wurf begon zijn sportcarrière als roeier en deed in die sport mee aan de Olympische Spelen van 2004. De Australiër verruilde de roeiboot daarna voor de fiets. Als profrenner reed Wurf onder meer twee keer de Giro d’Italia en één keer de Vuelta. In 2015 verliet hij het profpeloton om als triatleet verder te gaan.

Wurf trainde de afgelopen jaren af en toe al met Chris Froome en Geraint Thomas, twee van de kopmannen van Ineos. De Australiër neemt nu tijdelijk de plek over van Kirijenka. Hij debuteert zondag voor de Britse topploeg al in eigen land in de Cadel Evans Great Ocean Race. In de loop van dit jaar gaat Wurf zich weer focussen op zijn carrière als triatleet, want hij wil in oktober opnieuw meedoen aan de WK Ironman.

Hockeyer Baart terug naar Nederland

Sander Baart Ⓒ AFP

11.04 uur: Hockeyer Sander Baart keert terug naar Nederland. De 31-jarige verdediger van Oranje heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Oranje-Rood. Baart speelde eerder al negen jaar bij de club uit Eindhoven, die destijds nog Oranje-Zwart heette.

Na drie landstitels en winst van de Euro Hockey League vertrok Baart in 2016 naar Spanje, waar hij voor Real Club de Polo ging spelen. Een jaar later stapte hij over naar de Belgische club Braxgata.

„Ik heb negen fantastische jaren bij Oranje-Zwart gehad met heel veel mooie momenten”, zegt Baart. „Ongetwijfeld is er door de fusie het een en ander veranderd, maar hoe mooi zou het zijn om die momenten nu met Oranje-Rood te kunnen creëren. Daarbij is het toch ook wel heel speciaal om samen met je broer op het hoogste niveau te mogen samenwerken.” Jeroen Baart is assistent-coach van Oranje-Rood.

Kimberley Bos tijdens de Olympische Spelen Ⓒ Matty van Wijnbergen

Skeleton: Bos pakt podiumplek

11.02 uur: Skeletonster Kimberley Bos heeft het podium gehaald bij de wedstrijden om de Intercontinental Cup in Pyeongchang. Op de olympische baan van de Winterspelen van 2018 eindigde Bos als tweede achter de Amerikaanse Katie Uhlaender. Ze gaf na twee runs 0,36 seconde toe op de tweevoudig wereldkampioene.

De 26-jarige Bos geeft de voorkeur aan de wedstrijden in Zuid-Korea boven de wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse wintersportoord Sankt Moritz, die ook dit weekeinde worden gehouden. De Gelderse is pas net hersteld van een spierscheuring in haar bovenbeen. Hoewel ze een lange reis moet maken naar Zuid-Korea, denk ze daar meer punten te kunnen pakken dan bij de sterker bezette wereldbeker. Bos hoopt eind februari te kunnen meedoen aan de WK in Altenberg.

„De start begint weer ergens op te lijken. Het ging best goed, ik ben blij met dit resultaat”, zei Bos, die zaterdag nog een keer in actie komt in Pyeongchang. Op de Spelen eindigde ze op dezelfde baan als achtste.

Nikola Jokic Ⓒ AFP

Basketbal: Denver Nuggets naar tweede plek

07.52 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben zich met een overwinning op Utah Jazz (106-100) op de tweede plaats genesteld van de westelijke divisie in de NBA. Onder aanvoering van Nikola Jokic boekten de Nuggets hun 33e zege van dit seizoen. De 24-jarige Serviër maakte 28 punten en leverde 10 assists.

Bij Utah Jazz tekende Jordan Clarkson voor 37 punten. De Amerikaan gooide 24 punten bij elkaar in het laatste kwart, maar hij kon daarmee de nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Los Angeles Clippers, dat ook bovenin meedoet in het westen, verloor met 123-103 van Sacramento Kings. Achter koploper Los Angeles Lakers (36 zeges, 10 nederlagen) neemt Denver Nuggets nu de tweede plaats in met 33 overwinningen tegenover 15 nederlagen, gevolgd door de Clippers (33-15) en Utah Jazz (32-16). In het oosten boekte NBA-kampioen Toronto Raptors bij Cleveland Cavaliers de negende zege op rij, de 34e in totaal dit seizoen (115-109).

Timea Babos en Kristina Mladenovic Ⓒ AFP

Tennis: Titel voor Babos en Mladenovic

08.37 uur: De Hongaarse tennisster Timea Babos en Kristina Mladenovic uit Frankrijk hebben op de Australian Open de dubbeltitel bij de vrouwen gepakt. Het als tweede geplaatste koppel versloeg Hsieh Su-Wei uit Taiwan en de Tsjechische Barbora Strycova, de nummers 1 van de plaatsingslijst, in de finale met duidelijke cijfers: 6-2 6-1. Het betekende voor Babos en Mladenovic hun tweede titel in Melbourne, na het succes in 2018.

De finale in de Rod Laver Arena werd onder een gesloten dak afgewerkt, omdat de temperatuur in Melbourne vrijdag opliep tot boven de 40 graden Celsius. Babos en Mladenovic verloren deze twee weken in zes partijen geen enkele set.

Vorig jaar stonden de Hongaarse en Française ook in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen de Australische Samantha Stosur en Zhang Shuai uit China. Babos en Mladenovic pakten vervolgens wel de titel op Roland Garros, waar de 26-jarige Française in 2016 ook al had gewonnen met landgenote Caroline Garcia.