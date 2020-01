Sport Kort: Denver Nuggets naar tweede plek

07.52 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben zich met een overwinning op Utah Jazz (106-100) op de tweede plaats genesteld van de westelijke divisie in de NBA. Onder aanvoering van Nikola Jokic boekten de Nuggets hun 33e zege van dit seizoen. De 24-jarige Serviër maakte 28 punten en leverde 10 assists.

Bij Utah Jazz tekende Jordan Clarkson voor 37 punten. De Amerikaan gooide 24 punten bij elkaar in het laatste kwart, maar hij kon daarmee de nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Los Angeles Clippers, dat ook bovenin meedoet in het westen, verloor met 123-103 van Sacramento Kings. Achter koploper Los Angeles Lakers (36 zeges, 10 nederlagen) neemt Denver Nuggets nu de tweede plaats in met 33 overwinningen tegenover 15 nederlagen, gevolgd door de Clippers (33-15) en Utah Jazz (32-16). In het oosten boekte NBA-kampioen Toronto Raptors bij Cleveland Cavaliers de negende zege op rij, de 34e in totaal dit seizoen (115-109).