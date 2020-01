Sport Kort: Hockeyer Baart terug naar Nederland

11.04 uur: Hockeyer Sander Baart keert terug naar Nederland. De 31-jarige verdediger van Oranje heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Oranje-Rood. Baart speelde eerder al negen jaar bij de club uit Eindhoven, die destijds nog Oranje-Zwart heette.

Na drie landstitels en winst van de Euro Hockey League vertrok Baart in 2016 naar Spanje, waar hij voor Real Club de Polo ging spelen. Een jaar later stapte hij over naar de Belgische club Braxgata.

„Ik heb negen fantastische jaren bij Oranje-Zwart gehad met heel veel mooie momenten”, zegt Baart. „Ongetwijfeld is er door de fusie het een en ander veranderd, maar hoe mooi zou het zijn om die momenten nu met Oranje-Rood te kunnen creëren. Daarbij is het toch ook wel heel speciaal om samen met je broer op het hoogste niveau te mogen samenwerken.” Jeroen Baart is assistent-coach van Oranje-Rood.

Skeleton: Bos pakt podiumplek

Kimberley Bos tijdens de Olympische Spelen Ⓒ Matty van Wijnbergen

11.02 uur: Skeletonster Kimberley Bos heeft het podium gehaald bij de wedstrijden om de Intercontinental Cup in Pyeongchang. Op de olympische baan van de Winterspelen van 2018 eindigde Bos als tweede achter de Amerikaanse Katie Uhlaender. Ze gaf na twee runs 0,36 seconde toe op de tweevoudig wereldkampioene.

De 26-jarige Bos geeft de voorkeur aan de wedstrijden in Zuid-Korea boven de wereldbekerwedstrijden in het Zwitserse wintersportoord Sankt Moritz, die ook dit weekeinde worden gehouden. De Gelderse is pas net hersteld van een spierscheuring in haar bovenbeen. Hoewel ze een lange reis moet maken naar Zuid-Korea, denk ze daar meer punten te kunnen pakken dan bij de sterker bezette wereldbeker. Bos hoopt eind februari te kunnen meedoen aan de WK in Altenberg.

„De start begint weer ergens op te lijken. Het ging best goed, ik ben blij met dit resultaat”, zei Bos, die zaterdag nog een keer in actie komt in Pyeongchang. Op de Spelen eindigde ze op dezelfde baan als achtste.

Basketbal: Denver Nuggets naar tweede plek

Nikola Jokic Ⓒ AFP

07.52 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben zich met een overwinning op Utah Jazz (106-100) op de tweede plaats genesteld van de westelijke divisie in de NBA. Onder aanvoering van Nikola Jokic boekten de Nuggets hun 33e zege van dit seizoen. De 24-jarige Serviër maakte 28 punten en leverde 10 assists.

Bij Utah Jazz tekende Jordan Clarkson voor 37 punten. De Amerikaan gooide 24 punten bij elkaar in het laatste kwart, maar hij kon daarmee de nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Los Angeles Clippers, dat ook bovenin meedoet in het westen, verloor met 123-103 van Sacramento Kings. Achter koploper Los Angeles Lakers (36 zeges, 10 nederlagen) neemt Denver Nuggets nu de tweede plaats in met 33 overwinningen tegenover 15 nederlagen, gevolgd door de Clippers (33-15) en Utah Jazz (32-16). In het oosten boekte NBA-kampioen Toronto Raptors bij Cleveland Cavaliers de negende zege op rij, de 34e in totaal dit seizoen (115-109).

Tennis: Titel voor Babos en Mladenovic

Timea Babos en Kristina Mladenovic Ⓒ AFP

08.37 uur: De Hongaarse tennisster Timea Babos en Kristina Mladenovic uit Frankrijk hebben op de Australian Open de dubbeltitel bij de vrouwen gepakt. Het als tweede geplaatste koppel versloeg Hsieh Su-Wei uit Taiwan en de Tsjechische Barbora Strycova, de nummers 1 van de plaatsingslijst, in de finale met duidelijke cijfers: 6-2 6-1. Het betekende voor Babos en Mladenovic hun tweede titel in Melbourne, na het succes in 2018.

De finale in de Rod Laver Arena werd onder een gesloten dak afgewerkt, omdat de temperatuur in Melbourne vrijdag opliep tot boven de 40 graden Celsius. Babos en Mladenovic verloren deze twee weken in zes partijen geen enkele set.

Vorig jaar stonden de Hongaarse en Française ook in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen de Australische Samantha Stosur en Zhang Shuai uit China. Babos en Mladenovic pakten vervolgens wel de titel op Roland Garros, waar de 26-jarige Française in 2016 ook al had gewonnen met landgenote Caroline Garcia.