Speciaal telefoontje vanuit Brazilië voor Inter-ster Romelu Lukaku

Lof van zijn trainer Antonio Conte, de voltallige Italiaanse media die hem prijst voor zijn fantastisch seizoen en felicitaties van niemand minder dan Didier Drogba. Kon het nog beter voor Lukaku? Blijkbaar wel. De Belg kreeg namelijk een belletje van cultspits Adriano.

De Braziliaan stond tussen 2001 en 2009 op de loonlijst bij Inter en maakte na uitleenbeurten bij Fiorentina en Parma furore aan de zijde van onder andere Zlatan Ibrahimovic.

Adriano stond bekend als ’The Emperor’, mede vanwege zijn imposante lichaam en het kanon in zijn een linkervoet. De aanvaller ontpopte zich tot een van de spelers waarnaar Lukaku opkeek tijdens zijn jongere jaren, ook al liep het ook best snel fout voor Adriano die in 2016 stopte met voetballen.

’Big Rom’ was dan ook door het dolle heen toen hij Adriano aan de lijn kreeg. „Ik wilde zo graag zijn zoals jij! Bedankt voor de geweldige woorden, jij bent de beste! Keizer!” (Bron: Het Nieuwsblad)