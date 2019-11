Pikante uitspraken Koeman motiveren Noord-Ierland

Dat waren de woorden van Noord-Ierland-verdediger Michael Smith tegen The Belfast Telegraph.

Oranje trapt zaterdagavond in Belfast om 20.45 af tegen Noord-Ierland, die volgens Koeman „schandalig voetbal” speelde toen het op 10 oktober te gast was in De Kuip. Die uitspraken zullen voor extra olie op het Noord-Ierse vuur zorgen, aangezien The Green & White Army - in tegenstelling tot de eerdere ontmoeting - moet winnen om zich direct te kunnen plaatsen voor EURO 2020. „Het wordt een enorm zware klus, maar het is niet onmogelijk”, gaat Smith verder. „We weten dat we zaterdag moeten winnen en zo zullen wij ons ook presenteren. Het wordt een andere wedstrijd dan in Rotterdam.”

Het publiek van Noord-Ierland liet zich in De Kuip al horen, maar het zal nu - net zoals de uitspraken van Koeman - voor extra motivatie zorgen bij de Noord-Ieren. „We hebben niks te verliezen en we gaan niet zomaar winnen van Nederland. Al hebben wij wel het thuispubliek”, zegt de extra gemotiveerde verdediger van Hearts.

„Koeman zal een warm welkom krijgen”, denkt Smith. „Hij mag zeggen wat hij wil. Hij is een toptrainer, maar ik ben het niet met hem eens. We zijn een lastig team om tegen te spelen. Zoals we hadden verwacht zouden wij de bal weinig hebben. We hebben het Nederland gewoon erg lastig gemaakt.”

Ook Paddy McNair, de man die Frenkie de Jong het voetballen in De Kuip erg lastig maakte, sluit zich aan bij zijn ploegmakker en wacht mogelijk in Belfast een zelfde soort taak: De Jong afstoppen. „Hij is een geweldige speler. Ik wist van te voren dat ik er bovenop moest zitten. Aan het einde verloor ik de grip, dat zal morgen (zaterdag, red.) anders moeten”, aldus McNair, die hoopt opnieuw mooie duels uit te vechten met de Barcelona-middenvelder.