Celtic heeft elfde titel in twaalf jaar al vier duels voor seizoenseinde binnen

Celtic viert de titel met de fans. Ⓒ ANP/HH

Celtic is wederom kampioen van Schotland geworden. Dankzij een 2-0-overwinning bij Heart of Midlothian pakte de ploeg van Ange Postecoglou de elfde titel in twaalf jaar. Nummer twee Rangers FC kan de achterstand niet meer inhalen.