Live: Aansluitingstreffer van Sparta tegen Fortuna vlak voor rust afgekeurd

FC Volendam dicht bij promotie naar Eredivisie na zege op Jong Ajax

FC Volendam is bijna terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won ook de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (3-1) en kreeg zo de tweede plaats, die recht geeft op promotie, nog steviger in handen. Volendam voetbalde in het seizoen 2008-2009 voor het laatst op het hoogste niveau. De club spe...