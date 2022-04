Live: Fortuna en Sparta trappen als enige dit Paasweekeinde af

Voetbal

Dortmund vernedert Wolfsburg: vijf goals in kwartier tijd

Borussia Dortmund had er zin in zaterdagmiddag in de Bundesliga. In een kwartier tijd kwam de ploeg op een 5-0 voorsprong tegen Vfl Wolfsburg. Uiteindelijk won de nummer 2 in Duitsland met 6-1 voor ruim 81.000 fans in het Signal Iduna Park. Haaland scoorde nog een keer. Ridle Baku tekende in de slot...