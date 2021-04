AZ wint ondanks razendsnelle rode kaart Teun Koopmeiners van Willem II

De wedstrijd was amper vijf minuten onderweg, toen Koopmeiners alweer moest inrukken. De aanvoerder wilde een slechte controle herstellen, maar plantte daarbij zijn noppen vol op de enkel van Vangelis Pavlidis. Rood was de enige passende straf. Het betekende de snelste rode kaart voor AZ ooit in de Eredivisie.

AZ had daarvoor al een kansje gehad via Albert Gudmundsson, maar dat resulteerde in een makkelijk op te rapen bal voor Arijanet Muric. Willem II durfde het niet aan om volop aan te vallen na die rode prent, maar slaagde er toch in om een paar keer dreigend te zijn. Het speelde de mogelijkheden die er opdoemden vaak net niet goed uit. Het meest gevaarlijk was nog een uithaal van Derrick Köhn die net over de lat zoefde.

Twee afgekeurde goals

Ook na rust wist Willem II de defensie van AZ niet open te spelen. De Alkmaarders counterden een paar keer behoorlijk. Zo dacht Myron Boadu na een klein uur de 0-1 te maken, maar hij werd teruggevlagd vanwege buitenspel. Vijf minuten later moest er bij een goal van Gudmundsson de VAR er aan te pas komen om te constateren dat de bal over de achterlijn was geweest voordat deze werd teruggelegd op de IJslander.

Zo zat had AZ allesbehalve mee tegen een zwak Willem II, dat veel simpele fouten maakte. Daardoor leek de ploeg van Pascal Jansen steeds meer het vertrouwen te krijgen dat het een zege kon boeken. En twintig minuten voor tijd was daar dan de wel geldige voorsprong. Het schot van Jesper Karlsson werd nog gekeerd, maar Gudmundsson was in de rebound trefzeker.

Willem II begon daarna iets meer van zich af te bijten via een schot van Pavlidis, dat Marco Bizot moest keren. Het meest dreigend ogende moment was nog een afgemeten voorzet op Kwasi Okyere Wriedt, maar de spits verzuimde zijn kruin tegen de bal te zetten. Sven van Beek deed dat beter, maar zijn kopbal miste de kracht en richting om Bizot te verslaan.

AZ neemt door deze overwinning drie punten voorsprong op PSV. De Eindhovenaren komen zondag weer in actie tegen Heracles Almelo. Willem II verzuimt afstand te nemen van VVV-Venlo, dat eerder op de zaterdag ook verloor van tien man van FC Groningen.