Barça-debuut lonkt voor ’Frenkie’

De Nederlandse zomeraankoop van de Spaanse kampioen heeft zich al een tijdje bij de selectie gevoegd en heeft ook al zijn eerste trainingen achter de rug. Een wedstrijd heeft De Jong echter nog niet in de benen. Tijdens het vriendschappelijke duel tegen Chelsea, die gespeeld wordt in Japan, kan de oud-Ajacied zijn eerste minuten maken in een Barça-shirt. De middenvelder zal dat alleen niet doen als basisspeler.

De andere mega-aankoop van Blaugrana verschijnt wel aan aftrap tegen de Londense club. Antroine Griezmann, die voor 120 miljoen euro overkwam van Atlético Madrid, maakt zijn debuut voor de Catalaanse club.

Bekijk ook: Barcelona tast diep in de buidel voor Griezmann

Barcelona is momenteel in Japan, waar het speelt om de Rakuten Cup, een vriendschappelijk toernooi dat de naam draagt van de shirtsponsor van Barça. Daar komen de Catalanen naast Chelsea ook een oude bekende tegen: Andrés Iniesta. De voormalig Barcelona-aanvoerder staat namelijk onder contract bij het Japanse Vissel Kobe, dat ook meedoet aan het toernooi.