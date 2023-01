FC Emmen duwt PSV in diepe crisis

Degradatiekandidaten hangen dit seizoen de vlag uit als de spelersbus van PSV het stadionplein opdraait. Na de eerdere zeperds bij nummer achttien SC Cambuur en nummer vijftien FC Groningen en de twee vergooide punten bij nummer dertien Fortuna Sittard, kon nu FC Emmen het schamele puntentotaal een beetje opkrikken.

Alleen nummer veertien Vitesse verzuimde iets mee te nemen bij het wankelmoedige PSV. Een fout van de Arnhemse doelman Kjell Scherpen hielp het kwakkelende team van Van Nistelrooy aan de overwinning. In het foutenfestival dat de top van de Eredivisie momenteel is, sta je er dan meteen weer aardig voor en zo kon PSV bij een zege op FC Emmen qua punten langszij komen bij koploper Feyenoord.

De spelers van FC Emmen vieren een feestje na de openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

PSV begon in het waterkoude Emmen op het kunstgras echter weinig overtuigend aan de wedstrijd. De eerste kans was voor de thuisploeg via Richairo Zivkovic. Onder impuls van Xavi Simons, de enige PSV’er die de afgelopen wedstrijden iets van vorm heeft laten zien, werd PSV wat gevaarlijker, maar met name Johan Bakayoko was niet gelukkig in zijn keuzes. De jonge Belgische vleugelspeler mocht voor het eerst sinds begin september weer eens in de basis beginnen in een Eredivisiewedstrijd. Bakayoko speelde, omdat Luuk de Jong ontbrak door de hoofdwond die hij had opgelopen tegen Vitesse.

Daarmee zag Van Nistelrooy ook de laatste schakel van zijn droomaanval Gakpo-De Jong-Madueke wegvallen. De twee vleugelspelers werden eerder deze maand verkocht, terwijl de vervangers op zich laten wachten. Ook de nieuwe spits Fabio Silva was in Emmen nog niet beschikbaar. PSV is wel eens slagvaardiger geweest op de transfermarkt.

Tekst gaat verder onder de tweet

Het was andermaal pover wat PSV op de mat legde in Emmen. De thuisploeg combineerde veel gemakkelijker en kwam nauwelijks in de problemen tegen de duurbetaalde Eindhovense profs. Nadat een schot van Mark Diemers rakelings naast was gegaan, zette Lucas Bernadou met een afstandsschot de Drentenaren op voorsprong (1-0). Het publiek in Emmen stond op de banken.

Rood Mauro Junior

Via Simons kreeg PSV een behoorlijke kans op de gelijkmaker, terwijl Bakayoko voorlangs schoot. Maar vlak voor rust incasseerde de ploeg van de geplaagde Van Nistelrooy een enorme opdoffer. Mauro Junior, die in Emmen na maandenlang blessureleed zijn rentree in de basis maakte, ging enorm over de schreef met een asociale overtreding op Rui Mendes. Scheidsrechter Jeroen Manschot aarzelde geen moment en trok rood voor de Braziliaan. De zwaar geblesseerde Rui Mendes maakte een trieste afgang per brancard op een golfkarretje.

Rui Mendes verlaat geblesseerd het veld. Ⓒ ANP/HH

Onlangs had PSV veel moeite om met een man meer het verschil te maken tegen Fortuna. Ook FC Emmen verzuimde door te drukken ondanks een groot overwicht. Invaller Ole Romeny miste een open kopkans, terwijl aanvoerder Jeroen Veldmate een vrije trap op de lat knalde. Omdat FC Emmen er niet in slaagde de wedstrijd in het slot te gooien, mocht PSV blijven hopen op een puntje. De ploeg van Van Nistelrooy dook enkele keren dreigend op voor het doel van Mickey van der Hart, maar die bleef eenvoudig overeind. Met drie wissels in één keer probeerde Van Nistelrooy nog iets te forceren, maar ook Joey Veerman, Phillipp Mwene en Fode Fofana wisten het tij niet te keren, zodat Van Nistelrooy en zijn team de lange busreis naar Eindhoven met lege handen en in een crisissfeer moeten maken.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie

Herbeleef het duel tussen FC Emmen en PSV via uitgebreide statistieken