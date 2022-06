‘Zware klus om je nu nog in Oranje te knokken’

,,Wat sterk is aan dit Oranje is dat er balans op het middenveld is nu. Het elftal staat behoorlijk al en het wordt een heel zware klus voor anderen om zich erin te knokken. De speler die nu hebben gespeeld hebben een voordeel. België was de zwaarste tegenstander richting het WK en deze elf hebben het erg goed gedaan.’’

Muhren denkt dat met name Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij als centrumverdedigers moeten vechten om in de basis te komen. ,,Louis heeft gewoon de beschikking over veel goede spelers. De Ligt en De Vrij spelen in Italië bij absolute topclubs en doen het daar goed. Maar je ziet het vertrouwen dat Louis geeft aan de eerste elf, hij ging pas heel laat in de wedstrijd twee wisseltjes doorvoeren. In de komende interlands zullen de anderen uiteraard aan de beurt komen en speeltijd krijgen. Dus het is niet zo dat spelers lang op de bank zitten. Van Dijk gaat nu vakantie nemen. Maar in het najaar staat hij er weer.’’

