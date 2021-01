VVV-goalgetter Giorgios Giakoumakis geeft geheim prijs

Premium Voetbal

Adrian Dalmau wil ontbranden bij FC Utrecht

In dienst van Heracles Almelo scoorde Adrian Dalmau erop los in het seizoen 2018/2019. Het leverde de Mallorcaan een mooie transfer naar FC Utrecht op, maar in de Domstad heeft een lange reeks blessures hem het afgelopen anderhalf jaar dwarsgezeten. In de thuiswedstrijd tegen zijn oude werkgever Her...